Rize’de yaşayan baba ve kız 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çektikleri video ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, babası Sayit Yakıcı ile birlikte 2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ sebebiyle bir video hazırladı. Ardeşen ilçesi Işıklı Limanında çekilen video minik Tuğçe’nin mavi renk balonlarla süslü arabayı aynı renk boya ile el izi yaparak boyamasıyla başlıyor.

Tuğçe el izleriyle arabayı kaplamasının ardından arabanın sunroofundan çıkarak elindeki mavi renk balonları “Farklılığımız yok ortaklığımız çok. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde otizme mavi ışık yak” sözlerini söylemesinin ardından gökyüzüne bırakıyor.