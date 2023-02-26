Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden ve deprem esnasında evlerinden sağ salim kurtulan sağlık çalışanı baba-kız, aynı ambulansta vatandaşların yardımına koşarak, hayat kurtarmak için mücadele etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden ve deprem esnasında evlerinden sağ salim kurtulan sağlık çalışanı baba-kız, aynı ambulansta vatandaşların yardımına koşarak, hayat kurtarmak için mücadele etti.

7.7 büyüklüğündeki depremi Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde yer alan evlerinde yaşayan Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı ambulans şoförü Abbas Çetin ve kızı paramedik Emine Çetin, deprem sonrası bulundukları ikametten ailesiyle birlikte sağ salim çıktı. Ailesini güvenli bir yere yerleştiren Abbas Çetin ve kızı Emine Çetin, daha sonra kendi araçlarıyla 112 Komuta Kontrol Merkezine gelerek göreve başladı. Ambulansa binen baba-kız, 112 Acil Çağrı Merkezinin kendilerine yönelttiği ihbarlarla olay yerine giderek, enkaz altında kalan ya da yaralanan vatandaşlar için seferber oldu.

Hayat kurtarmak için çaba sarf ettiklerini belirten Abbas Çetin ve kızı Emine Çetin, birlikte çalıştıkları için de ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Deprem gecesini anlatan ambulans şoförü Abbas Çetin, “O gece zaten 04.17’de deprem oldu. Canımızı zor kurtardık normal bir deprem değildi, felaketti. Her taraf toz, duman ve bir yandan yağmur ile kar vardı. Deprem sonrası evden çıktık ailemi güvenli bir alana aldıktan sonra sağlıkçı kızım Emine Çetin ile birlikte nöbete koştuk. O günden bu yana birlikte çalışıyoruz. Hayat kurtarmak için mücadele veriyoruz. Baba-kız aynı yerde çalıştığımız için de ayrıca çok mutluyum. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Gözyaşlarını tutamayarak deprem gecesini anlatan paramedik Emine Çetin ise, “Zor bir dönemden geçtik. Babamla çalışmak gurur verici, onur veriyor. Babamla birlikte ailemi güvenilir bir alana aldıktan sonra hızlı bir şekilde 112’ye geldik. İnsanları kurtarmak için çalışmaya başladık. İnsanların kurtarılmasına yardımcı olurken o kadar çok hikayelerle karşılaştık ki anlatamam. Biz o gün çok büyük duygu bunalımı yaşadık. Kurtulan vatandaşlarımız için sevinirken, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ise oldukça üzüldük. Evlerin yıkılışına şahit olduk, insanları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.