Sakarya’nın Sapanca ilçesinde baba ile oğlu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra dün akşam saatlerinde polis karakoluna teslim olan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden baba ise son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem K. (49) kontrolündeki 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi Cahanker idaresindeki 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Feci kazada Feyzi Cahanker (78) ve oğlu Engin Cahanker (39) motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kanlar içerisinde kalan baba Feyzi Cahanker’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ekrem K., baba ile oğlunu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Dün akşam saatlerinde polis karakoluna teslim olan kamyonet sürücüsü Ekrem K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Engin Cahanker’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden baba Feyzi Cahanker ise Sapanca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik Camii’nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.