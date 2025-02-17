Kepez Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Baba Çocuk Oturumu" programını tamamlayan babalara sertifikaları verildi.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri’nde babaların çocuklarıyla daha bilinçli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla "Baba Çocuk Oturumu" düzenlendi. Babalar ve çocukları arasındaki iletişimin güçlendirilmesini hedefleyen program 13 hafta sürdü. Programı başarıyla tamamlayan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ne devam eden çocukların babalarına sertifikaları takdim edildi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak, Kepez Belediyesi olarak tiyatrolar, müzeler, modern sanat galerileri, kütüphaneler, semt konakları, kültür merkezleri ve meslek edindirme kursları ile halka hizmet verdiklerini belirtti. Ayrıca, Kepez Belediyesi’ne bağlı altı Nasreddin Hoca Kreşi’nde toplam 1100 öğrenciye satranç, drama, modern dans, halk dansları, görsel sanatlar ve spor gibi alanlarda eğitim verdiklerini aktardı. Kreşlerde çocukların beslenme programlarının uzman diyetisyenler tarafından hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Mutlu baba mutlu çocuk

AÇEV ile yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yurtlak, "Annelik anatomik bir şey, babalık ise zamanla öğrenilen bir şeydir. Biz, babalığın bu süreçte doğru ve bilinçli bir şekilde kazanılmasını önemsiyoruz. Bu nedenle, çocuklarımıza mutlu bir gelecek sunmak adına bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. AÇEV Antalya Saha Sorumlusu Mustafa Keleş, "Baba Destek Programı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın 1996 yılından bu yana uyguladığı bir programdır. Kepez Belediyesi iş birliğiyle belediyenin kreşlerinde bu programı yürütüyoruz. 13 hafta boyunca devam eden bu programda, babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini ve onların gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Mutlu baba, mutlu çocuk diyerek, babaların çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak, Belediye Eğitim Koordinatörü Ali Aksünger, AÇEV Anne çocuk eğitimcisi ve Antalya Saha Sorumlusu Mustafa Keleş, AÇEV Merkez yetkilisi Özgür Aygün, kreş öğrencileri ve babalar katıldı.