Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, babalığın da tıpkı annelik gibi ciddiyetle hazırlanılması gereken bir dönem olduğunu belirterek baba adaylarına balık ve kırmızı etten yana zengin gıdalarla sağlıklı beslenmelerini, günde 7,5-8 saat uyumalarını, sigara ve alkolden olduğu gibi cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan da uzak durmalarını önerdi.

Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, babalığın da tıpkı annelik gibi ciddiyetle hazırlanılması gereken bir dönem olduğunu belirterek baba adaylarına balık ve kırmızı etten yana zengin gıdalarla sağlıklı beslenmelerini, günde 7,5-8 saat uyumalarını, sigara ve alkolden olduğu gibi cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan da uzak durmalarını önerdi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, çocuk sahibi olmada yaşanan güçlüğün her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Son 40 yıl içinde erkeklerin sperm sayısının yüzde 53 oranında azaldığını kaydeden Dr. Bilgehan, her 6 çiftten birinin çocuk sahibi olmak için üremeye yardımcı tedavi yöntemlerini kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon çiftin çocuk sahibi olmak için tıbbı yardım başvurusunda bulunduğunu aktaran Dr. Bilgehan “Düzensiz yaşam, yanlış beslenme ve stresli bir hayatla anne baba olma şansı zorlaşabiliyor. Gebelik süreci kadınla özleştiği için gebelik öncesi baba adayının rolü hep ikinci planda kaldı. Ürolojideki teşhis olanaklarının gelişmesiyle beraber erkeğin rolü de daha iyi anlaşılır oldu” dedi.

“Sperm sayısı azalıyor, sperm kalitesi düşüyor”

Erkeklerde kadınlar gibi menopoz süreci görülmediğini anımsatan Dr. Bilgehan bu nedenle her yaşta erkeğin baba olabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, “Fakat çalışmalar gösteriyor ki 35 yaşını geçmiş bir erkeğin 25 yaşlarındaki bir erkeğe göre partnerini gebe bırakabilme şansı yüzde 50 azalıyor. Buradaki en büyük risk sperm sayısının azalması ile beraber sperm kalitesindeki düşüştür. Şayet böyle bir risk mevcutsa ve yakın tarihli bir gebelik düşünülmüyorsa ileride kullanmak üzere spermlerin dondurulması düşünülebilir” dedi.

“Dizüstü bilgisayar ve cep telefonları da tehlikeli”

Sıkı iç çamaşırlarının testiste ısı artışı meydana getireceği için spermlerin kalitesinde düşüşe neden olacağına dikkat çeken Dr. Bilgehan “Baba olmaya niyetlendiyseniz aynı şekilde sıcak banyo ve sauna da spermlerin sağlığı için risk teşkil etmekte. Ayrıca dizüstü bilgisayar ve cep telefonları da bu nedenle risk taşımakta. Bunlar sadece testislerin ısısını artırarak değil, yaydıkları elektromanyetik dalgalarla da etkili olabilmekte. Bunun yerine cep telefonlarını arka cepte taşımak ve diz üstü bilgisayarları mümkün olduğunca masada kullanmak zararı azaltabilir” diye konuştu.

“Günde 7,5-8 saat uyku gerekli”

Dr. Bilgehan, yapılan çalışmaların, günde 9 saatten fazla 6 saatten az uykunun sperm sayısını ciddi anlamda düşürdüğünü gösterdiğini kaydederek günlük 7,5-8 saat uykunun gerekli olduğunu dile getirdi.

“Aşırı yağ, şeker ve soyadan kaçının”

Özellikle bu süreçte balık tüketiminin altını çizen Dr. Bilgehan “Bunun yanında bol meyve, sebze, tahıl, fındık tüketimine ağırlık verilmeli. Kırmızı et içerdiği yoğun karnitin ile spermlerin enerji kaynağını oluşturur; ancak yoğun tüketilen ve ızgara dumanına maruz kalan kırmızı et spermler için zararlı etki gösterir. Ayrıca aşırı yağ, şeker, soya da özellikle kaçınılması gereken besinlerdir” dedi.

“Sigara ve alkolden mutlaka uzak durun”

Dr. Bilgehan, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tüp bebek tedavisi sırasında sigara kullanımında gebelik başarısının yüzde 40 olduğuna dikkat çekerek “Sigara içeriğindeki oksidan maddeler sperm sayısını ve hareketlerini düşürmekte. Sigara dumanına maruz kalınan pasif içicilik durumlarında da sperm sayısı düşmekte. Diğer yandan, aşırı alkol tüketimi ve alkol bağımlılığı da sperm kalitesini bozmasının yanı sıra testosteron hormonunu düşürüp iktidarsızlık nedeni olabilir” diye konuştu.

“Anneler gibi babalar da hazırlanmalı”

Erkeklerin hayatlarında bir dönüm noktası olan babalığın, tıpkı annelik gibi ciddiyetle hazırlanılması gereken bir dönem olduğunu ifade eden Dr. Bilgehan şu ifadeleri kullandı:

“Baba adaylarının, sigara ve alkol tüketmeden, spor ve diyet programı ile desteklenmiş bir gebeliğe hazırlık programından sonra gebelik dönemine adım atmaları, doğacak bebeğin sağlığı için son derece önemlidir.”