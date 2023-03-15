Çaykur Rizespor’un Nijeryalı futbolcusu Azubuike Okechukwu, “Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde başarılı futbolcu Azubuike Okechukwu da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Azubuike, “Bu çok zorlu bir yarış çünkü bu yarışta çok iyi rekabet ettiğiniz ve size karşı her şeyini ortaya koyan rakipler var. Samsunspor çok iyi bir takım. Eyüpspor çok iyi bir takım, bence son maçta yendiğimiz Bodrumspor da iyi takım. Takım olarak bu 13.30 maçlarına çok da alışkın değiliz, iyi bir skor alamıyoruz. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da bu zorlu yarış devam edecek. Bakalım kim 1 ve 2 bitirecek. Zaten ligin sonlarına doğru geldiğimiz için bundan sonra oynadığımız her maç çok önemli. Hepsi 3 puan olmak zorunda. Bu hafta cumartesi günü Altay’a karşı oynayacağız. Bu maç Samsun’a da karşı olsaydı 3 puan, Eyüp’e karşı olsa da 3 puan, şimdi de 3 puan. Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.