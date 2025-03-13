Diyarbakır’da azosperm teşhisi konulan hasta, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yanında aldığı eksozom tedavisiyle olumlu sonuç aldı.

38 yaşındaki Bahri Atlı, hastalığından dolayı tedavi olmak için birkaç merkeze başvurdu. Olumlu sonuç alamayan Atlı, başka bir doktorun önerisiyle , Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

Atlı, burada azosperm teşhisinin konulmasının ardından aldığı eksozom tedavisiyle olumlu sonuç aldı.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine geldiğinde ilk başta PRP, ekzozom, fitoterapi ve akupunktur tedavilerini önerip uyguladıklarını söyledi. 2,5 ay sonra olumlu sonuç aldıklarını belirten Çoksüer, "Daha önce hiç sperm yoktu. Şimdi hem sperm sayısı iyi ve değerler iyi durumda" dedi.

Bahri Atlı, daha önce gittiği merkezlerde sonuç alamadığını dile getirerek, "Başka doktor önerisiyle Hakan Çoksüer hocaya geldim. Tedaviler almaya başladım. Ve şu an çok şükür her şey yolunda. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Atlı çifti, daha sonra tüp bebek tedavisi almaya başlayacak.