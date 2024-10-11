Tunceli’de doğuştan yürüme engelli olan Zeynep Güngörmüş, başarılı lise eğitiminin ardından bu yıl Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi piyano bölümünü kazandı. Okula gidip gelmede sıkıntı yaşayan Zeynep için Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu devreye girip sorunu çözdü.

Tunceli’de doğuştan yürüme engelli olan Zeynep Güngörmüş, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi piyano bölümünü kazandı. 8 yaşından beri müzikle de ilgilenen Zeynep’in okula gidip gelirken sıkıntı yaşadığının bildirilmesi üzerine devreye Vali Bülent Tekbıyıkoğlu girdi. Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir ilgili personelle aileyi ziyaret etti. Okula gidiş gelişlerde sıkıntı yaşadığını belirten Zeynep Güngörmüş bu talebi Vali Bülent Tebıyıkoğlu’na ilettiklerini söyledi. Kendisini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir ve ilgili personele piyano çalan Zeynep 8 yaşından beri müzikle ilgilendiğini dile getirdi. Kurum müdürü ve personel tarafından ziyarette, Zeynep’in talebi dinlendi. Aile ziyaretinin ardından müdürlük tarafından kısa sürede rampalı araç tahsisi sağlanarak Zeynep evinden alınıp üniversiteye götürüldü.

Sınıfa girerken arkadaşları tarafından ayakta alkışlarla karşılanan Zeynep desteklerinden ötürü başta Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu olmak üzere Sosyal hizmetler İl Müdürü Özdemir ile kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Zeynep’in haftanın beş günü tahsisli araçla okula götürülüp getirileceği belirtildi.