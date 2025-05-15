Aydın Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu’nda eğitim gören görme engelli Hamza Yavuz Güdücü, azmiyle engelleri aştı, satranç turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, Aydın’ı ise Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Hamza Yavuz Güdücü temsil etti. Şampiyonada başarısı ve azmi ile dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, engelleri aşarak Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk için hamlelerini yapan ve elde ettiği sonuçla Aydın’ı gururlandıran genç sporcu, azmiyle de örnek oldu. Turnuva sonrasında Aydın’a dönen genç sporcuyu makamında kabul eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şampiyon öğrenciyi tebrik ederek "Engelleri aşan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" dedi.