Düzce Azmimilli İlkokulu’na yeni yapılan bina tamamlanma aşamasına geldi.

Düzce Belediyesi’nin öncülüğünde şehrin kronikleşen sorunlarının çözümü her gün daha iyi konuma geliyor. Bu çerçevede prefabrik okullardan birisi olan Azmimilli İlkokulu için yeni bina yapılması kararlaştırıldı. Binanın yapımına geçtiğimiz aylarda başlandı. Azmimilli Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonuçlanma aşamasına kadar geldi. Binanın dış cephesinde tüm çalışmalar tamamlanırken iç bölümünde son rötuşlar yapılıyor. Kısa süre içerisinde prefabrike yapıdan çıkacak okul yeni binasına taşınacak.