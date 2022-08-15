Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da suyun verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Söke Ovası’ndaki çalışmalar da hız kesmiyor. Tarımsal sulamada mevcut suyun yok olmaması ve üreticilerin mağduriyet yaşamadan suyu en verimli şekilde kullanabilmesi amacıyla Abanoz Azmak yatağında bulunan iş makineleri yatak boyunca temizleme ve derinleştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.