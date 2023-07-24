Muğla’nın ‘Sakin Kent’ ünvanlı Ula Akyaka Mahallesi Kadın azmağı kenarına tatil için aracı ile gelen vatandaş büyük bir gürültü sonrası şoke oldu.

Kadın Azmağı kenarında bulunan ağaçlık alana 09 ABB 485 plakalı aracını park eden vatandaş, Okaliptüs ağacının dalının rüzgar nedeniyle kırılması sonrası aracın üzerine düştü. Kırılan ve aracın ön camının üzerine düşen ağaç dalı ön camı kırdı, kaporta bölümü de hasar gördü.

Jandarma, itfaiye ve Ula Belediyesi’ni arayan vatandaş kırılan Okaliptüs dalının kesilmesini ve tutanak tutulmasını istedi. Olay yerine gelen Ula Belediye personeli kesme motoru ile kırılması sonucu aracın üzerine düşen dalı temizlerken dal yerinden koptu ve kaportaya da zarar verdi.