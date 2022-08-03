Ağustos ayında sevilen sanatçılar “Azka Yaz Konserleri”yle unutulmaz anlar yaşatacak. “Azka Yaz Konserleri”nde 17 Ağustos Çarşamba Kuşum Aydın, 18 Ağustos Perşembe Gülşen, 19 Ağustos Cuma Özcan Deniz gibi ünlü isimler sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.