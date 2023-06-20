Kurban bayramına günler kala turizmin gözbebeği Bodrum’da bayram programları belli olmaya başladı.

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Kurban Bayramı’nda tatilcileri ayrıcalıklı tatilin yanı sıra sevilen sanatçıların sahneleriyle karşılayacak. Bayram özel programıyla 7 gün boyunca müziğin sevilen isimleri Azka Otel’de sahne alacak. 24 Haziran Cumartesi Umut Akyürek’le başlayacak olan konser programı; 25 Haziran Pazar Mert Aydın&Tasha, 26 Haziran Pazartesi Hande Dönmez, 27 Haziran Salı Cerem Onurluer, 28 Haziran Çarşamba Dolce Band, 29 Haziran Perşembe Safiye Soyman&Faik Öztürk, 30 Haziran Cuma Selen Görgüzel ve 1 Temmuz Cumartesi Kuşum Aydın’ın muhteşem performanslarıyla bayram eğlencesine damgasını vuracak.