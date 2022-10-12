Erzurum Sivil Toplum Platformu (ETSP) yöneticileri, Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Domates Seralarını gezdi. Başkan Mustafa Güvenli ve beraberindeki ESTP heyetine seraları gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önerisini yineledi. Başkan Orhan, “Biz girişimcilerimiz için ortaya bir model koyduk ve bu işin yapılabilirliğini gösterdik. Top artık yatırımcılarımızda; gelsinler, yeni seralar kursunlar, Erzurum için üretsinler, kazansınlar ve kazandırsınlar. Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ETSP) yöneticileri, Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Domates Seralarını gezdi. Başkan Mustafa Güvenli ve beraberindeki ESTP heyetine seraları gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önerisini yineledi. Başkan Orhan, “Biz girişimcilerimiz için ortaya bir model koyduk ve bu işin yapılabilirliğini gösterdik. Top artık yatırımcılarımızda; gelsinler, yeni seralar kursunlar, Erzurum için üretsinler, kazansınlar ve kazandırsınlar. Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

ESTP Başkanı Güvenli ve yönetimine termal seraları gezdiren Başkan Orhan, Mayıs ayında dikimi gerçekleştirilen fidelerden Temmuz ayı sonuna doğru hasat almaya başladıklarını hatırlatarak, “Şu ana kadar yaptığımız üretim 200 tona yaklaştı. Kış ayları da dahil olmak üzere üretimimiz Nisan ve Mayıs dönemine kadar sürecek” dedi.

Tam Otomasyon Sistemi

Jeotermal Destekli Domates Seralarının tam otomasyon sistemine sahip olduğunu ve termal suyla ısıtıldığını kaydeden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Seralarımız termal sularla ısı transferinin sağlandığı eşanjörlerle ısıtılıyor. Sabit ortam sıcaklığının yetmediği durumlarda ise, biokütle kazanımız devreye girecek. Bu kazan marifetiyle geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar da hem bertaraf edilmiş, hem de değerlendirilmiş olunacak. Sistemimiz test edildi, hazır hale getirildi. Kaldı ki, seramız ilk kış mevsimini bu yıl geçirecek. Hâlihazırda zaten sıcaklığı 40 dereceyi bulan termal suyumuz var, şayet çok sıra dışı mevsim koşulları yaşanır ve termal ısı yeterli gelmez ise, ısıyı dengeleme adına biokütle kazanımız devreye girmiş olacak” diye konuştu.

Seracılık OSB vurgusu

Termal seralarda üretimi yapılan domateslerin Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde, üstelik piyasanın çok altında bir fiyatla satışa sunulduğunu ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Bizim buradaki maksadımız bu işin ticaretini yapmak değil; tam tersine bu işin Erzurum’da yapılabilir olduğunu göstermekti. Hamdolsun bunu da başardık. En büyük arzumuz bu bölgede Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması. Böyle bir yapı altında seracılık faaliyetlerine birçok kalemde devlet teşvikleri var. Eğer Erzurum’a böyle bir OSB kazandırabilirsek, seracılık çok daha cazip hale gelmiş ve yatırımcıların dikkatini daha çok çekmiş olur. Mevcut süreçte de zaten girişimcilerimiz için kapılarımız ardına kadar açık. Yeter ki gelsinler, seracılık yapsınlar. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Güvenli: Üretmek zorundayız

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli ise, termal seraları gezdikten sonra yaptığı değerlendirmede, Erzurum şartlarında böyle bir yatırımın hayata geçirilmiş olmasının önemine değindi. Başkan Güvenli, üretimin artık çok daha kıymetli olduğu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, “Şurası çok net ki; artık üreten, üretim yapan kazanacak ve ayakta kalanlar üretim yapabilenlerden oluşacak. Biz de işte böyle bir dönemden geçiyoruz. Ya üreterek ayakta kalıp kazanacağız ya da önümüzdeki süreçte türlü zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Üretime dönük olarak atılan her adımı da destekleyeceğiz, sorumluluk alacağız, üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Seracılık OSB ESTP gündeminde

Aziziye Belediyesi’nin ortaya koyduğu termal seracılık modelinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Başkan Güvenli, “O halde bizim bunu yeni bir yatırım alanı haline dönüştürmemiz gerekiyor. ESTP olarak; an itibariyle Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi meselesini gündemimize almış bulunuyoruz. İçerisinde devlet teşviklerini de barındıran böyle bir organizasyonel yapıyı Erzurum’a kazandırırsak, ürün çeşitliliği ile birlikte üretim ve istihdam hacmini de arttırabiliriz. Çünkü yeni seralar ve yeni üretim alanları demek; üretimin katlanması ve buna paralel olarak Erzurum’da yüzlerce, binlerce insanın istihdam edilmesi demek olacaktır. Dolayısıyla bu örnek ve kıymetli yatırım için Aziziye Belediye Başkanımızı kutluyor, teşekkür ediyoruz” dedi.