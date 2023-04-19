Aziziye Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı dayanışma seferberliği son sürat devam ediyor.

Aziziye Belediyesi, bölgede devam eden konteyner kent çalışmasının yanı sıra depremzedelere yönelik sosyal etkinlikleri de ihmal etmiyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da katılımıyla Hatay’da depremzede aileler için verilen iftar yemeği, adeta Erzurum’dan deprem bölgesine uzanan kardeşlik köprüsüne dönüştü. Hatay Kırıkhan’daki deprem çadırları ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Orhan, “Bizim milletimizi asil kılan en önemli faktörlerden birisi de, zor günlerde bir arada olmamız ve birbirimize kenetlenmemizdir” dedi.

Dayanışmanın Sofrası

Depremzede aileler için organize edilen Kardeşlik İftarı programında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 6 Şubat depreminin hemen ardından devletin tüm imkanları ve kurumlarıyla seferber olduğunun altını çizerek, “Biz de bu seferberlik doğrultusunda Aziziye Belediyesi olarak buradayız. Depremzede ailelerimizi Erzurum’da, Aziziye’de konuk ettiğimiz gibi, deprem bölgesinde de yine sizlerle birlikteyiz. Dolayısıyla bu sofra sadece bir iftar sofrası değil, kardeşliğin, dayanışmanın sofrası. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına nasıl dönüştürdüğümüzün bir göstergesi. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Konteyner Kent Bitmek Üzere

İftar çadırında depremzede ailelere yemek dağıtan ve onlarla bol bol sohbet eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Antakya’da konteynerlerle kurulan Ilıca-Dadaşkent Yerleşkesi’nde de sona gelindiğini bildirdi. Başkan Orhan, “Konteyner kentimizi tamamladık, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını da bitirmek üzereyiz. Sıcacık yuvalarımızı Allah’ın izniyle bu ay sonunda depremzede ailelerimize teslim edeceğiz” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bayramda de depremzede ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.