Aziziye Belediyesi, ilçedeki üstyapı hizmetlerine dönük olarak reform niteliğinde bir adım attı.

İlçede en büyük ihtiyaç olarak görülen Asfalt Plenti yatırımı için girişimlerini sürdüren Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye’nin bu rüyasını sonunda gerçekleştirdi. Hayata geçirilen projeyle birlikte Aziziye Belediyesi bundan böyle kendi asfaltını kendisi üretecek. Yeni satın alınan asfalt plentinin mekanik parçaları montaj için Erzurum’a doğru yola çıkarken, ilk sevkiyat ise Aziziye’ye ulaştı. Onlarca TIR eşliğinde gerçekleştirilen sevkiyat işleminin ardından tesisin hemen kurulumuna başlanacak.

Büyük bir eksiklikti

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; ilçede uzun yıllardan beridir duyulan çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdıklarını söyledi. Bir belediyenin sahip olması gereken en önemli tesislerden birisinin asfalt plenti olduğunu vurgulayan Başkan Akpunar, "Hamdolsun biz bu eksikliği giderdik, Aziziye’mize ve Aziziye Belediyemize modern teknolojiyle donatılmış bir tesis kazandırdık. Aziziye ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akpunar’dan müjdeli paylaşım

Asfalt plenti yatırımını sosyal medya hesabından "müjde" olarak paylaşan Başkan Akpunar, Aziziyeli vatandaşlara konfor düzeyi yüksek modern ulaşım ağları sözünü de verdi. Akpunar, asfalt plentine ait görüntülere yer verdiği paylaşımında; "İlçemizdeki ulaşım ağlarını teşkil eden cadde ve sokaklarda asfalt başta olmak üzere yol bakım ve onarım gibi ihtiyaçlar, öncelik sıralamamızın hep en başında yer aldı. Sizlerden gerek şifahen, gerekse çeşitli iletişim mecraları üzerinden gelen talepleri de dikkate almak suretiyle bu soruna artık kalıcı bir çözüm getiriyoruz" notunu düştü.

Tam kapasite çalışacak

Başkan Emrullah Akpunar, Aziziye’ye kurulacak olan yeni tesisle ilgili yaptığı paylaşımda; "Sergilendiği yerde ve plentimizin tam da önünde verdiğimiz bu pozu, tesisimizi Aziziye’mize kurduktan sonra da verecek ve bu anı inşallah hep birlikte ölümsüzleştireceğiz. Sevkiyatı onlarca TIR eşliğinde gerçekleştirilen ve ilçemize taşınmasına başlanan plentimiz, kurulum ve montajının tamamlanmasının hemen ardından tam kapasite asfalt üretimine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Çoğu gitti, azı kaldı

Plent yatırımı sayesinde ilçedeki bütün ulaşım ağlarının baştan sona yenileneceği sözünü veren Akpunar, "Konfor düzeyi yüksek yolları, cadde ve sokaklarıyla Aziziye’mizi son derece modern bir görünüme kavuşturacağız" dedi. Akpunar, Aziziye sakinlerine seslenerek; "Çoğu gitti, azı kaldı! Sabrınız, hoşgörü ve anlayışınız için sizlere hususen teşekkür ediyor, Asfalt Plentimizin ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.