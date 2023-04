2023 yılına işçileri için yaptığı rekor maaş zammıyla giren Aziziye Belediyesi, bayramı da yine ikramiye jestiyle karşıladı.

İşçilerin Haziran ayında ödenmesi gereken ikramiyeleri, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla hesaplarına bugün yatırıldı. Başkan Orhan, 245 işçinin toplu sözleşmeden doğan ikramiye alacaklarını şimdiden ödediklerini söyleyerek, “Çalışanlarımıza çifte bayram yaşatmak için böyle bir karar aldık ve gereğini yaptık. Mali imkanlarımız ve kaynaklarımız buna el veriyorken, işçi kardeşlerimizi sevindirmek, bizim için de büyük bir mutluluk vesilesi oldu” dedi.

İşçilerimizin Hep Yanındayız

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, işçiler için 2023 yılına da rekor denilebilecek düzeyde bir maaş artışıyla “merhaba” dediklerini hatırlatarak, “Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz gibi, çalışanlarımız bizim bel kemiğimiz. Onların emekleri ve alınlarından akan her bir damla ter, bizim için mücevher kadar kıymetli. İşçilerimizin her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Önümüzde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü var; öncesinde böyle bir jest yaparak işçi kardeşlerimize Haziran ayında ödememiz gereken ikramiyelerini bugün itibariyle ödedik. Bayramları şen olsun, haneleri gülşen olsun. İkramiyelerini güle güle ve güzel günlerde harcasınlar inşallah” ifadelerini kullandı.