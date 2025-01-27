İstanbul Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğin bilim insanlarını ağırladı.Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “SMART MEETS-Çocuk Meclisi Buluşması” kapsamında çocuklarbilimle dolu unutulmaz bir gün geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. “SMART MEETS-Çocuk Meclisi Buluşması”nda Barış Mahallesi’ndeki modern merkezi gezen 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri solar teleskopla güneşi inceledi.

Önce kısa bir fizik ve kimya eğitimi alan çocuklara, ısı ve sıcaklık, maddenin halleri, atomun yapısı gibi temel bilgiler slayt gösterisi ve küçük maketlerle anlatıldı. Bu bölümde öğrencilerin merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.

40 CM ÇAPINDAKİ TELESKOPLA GÜNEŞİ İZLEDİLER

Etkinliğin devamındaise miniklere, robotik kodlamanın önemi ve neler yapılabileceği ayrıntılarıyla anlatıldı. Çocuklar özel bir robota komutlar vererek hareket ettirmeyi ve robota fiziksel - duygusal tepkiler verdirtmeyi öğrendi. Bu bölümde öğrencilere, 3D yazıcı yardımıyla PLA adlı özel bir maddenin şekillendirilerek nesnelere dönüştürülmesi de gösterildi.

Son olarak merkezde bulunan gözlemevine çıkan çocuklar, astronomi hakkında da bilgilendirildi ve 40 cm ayna çapına sahip bir teleskopla güneşi izledi. Programda fizik-kimya, robotik kodlama ve uzay bilimi konusunda bilgilendirilen çocuklar, hem eğlendikleri hem de öğrendikleri unutulmaz bir gün geçirdi.