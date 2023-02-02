Hatay’a özgü Samandağ biberinin zayıflamadan baş ağrısına, yaşlanmayı geciktirmeden bağışıklık sistemine kadar birçok faydası bulunduğu belirtilirken, fazla tüketilmesinin ise bazı sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Hatay’a özgü Samandağ biberinin zayıflamadan baş ağrısına, yaşlanmayı geciktirmeden bağışıklık sistemine kadar birçok faydası bulunduğu belirtilirken, fazla tüketilmesinin ise bazı sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu belirtilen Samandağ biberi, Hatay’da bu mevsimde örtü altında üretiliyor. Hatay’da üretilip Türkiye’nin her yerine gönderilen biber sağlık açısından da bir çok faydası bulunuyor.

"Faydası saymakla bitmiyor"

Samandağ biberi ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Özge Bolat, "En önemli özelliklerden biri metabolizmayı hızlandırmasıdır ve zayıflamaya yardımcı olur. Samandağ biberinin içerisindeki lifin oranı tok kalmamızı daha çok sağlar. Düşük kalori içeriğinden dolayı diyet listelerinde yer alır. Barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve kış aylarında görülen grip ve nezle gibi hastalıkların hem tedavisine hem de önlenmesine yardımcı olur.A vitamini içeriğinden dolayı da göz hastalıkları için gayet önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Kanamaya karşı etkilidir. Migren tipi baş ağrılarının dinmesini sağlar. Yaşlanmayı geciktirir ,ciltte sarkma ve kırışıklıkları önler. Uygun bir miktarda tüketildiği zaman vücuda ciddi faydalar sağlamaktadır" dedi.

"Çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir"

Uyarılarda da bulunan Diyetisyen Bolat, "Ayrıca çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir. Gebeler ,mide yanması, ülser veya hemoroit şikayeti olanların acı tüketiminden kaçınmaları gerekmektedir. Lütfen tüketmeden önce bir uzmana danışalım. Samandağ biberini yemeklerin içinde, halka halka şeklinde, közlenmiş bir şekilde veya çiğ olarak tüketebiliriz" diyerek de öneride bulundu.

"Samandağ biberi, ata tohumudur"

29 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı da örtü altında üretim yaptığını belirterek, "Samandağ biberi, ata tohumudur. En kaliteli bitkinin, en sağlıklı meyvelerinden tohum alıp, fideyi de kendimiz yetiştirerek dikimini gerçekleştiriyoruz ve kalın kabukludur. Acı ve aroma yönünden çok farklı bir çeşittir. Çok farklı bir çeşit olduğu için de zaten tercih ediliyor. Son dönemde yurdun birçok yerinden talepler geliyor. Üretimini gerçekleştirirken biyolojik ve kültürel mücadele yöntemlerini kullanıyoruz. Yeşilden alacaya alacadan da kırmızıya dönüşen bir çeşittir. Samandağ’ına özgü bir çeşittir. Samandağ şartlarındaki toprağın fiziki ve karakteristik yapısıyla alakalı çok farklı bir aromaya sahiptir. Bunu da hiçbir biber çeşidinde bulmak mümkün değildir hem yeşil hem de kırmızısı tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu.