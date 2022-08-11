Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı

canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan,

Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü’ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler" dedi.