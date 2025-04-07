Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Nevşehir Kahveci Dağı Konaklamalı Mesire Alanı’nın 3. Etabı ve Türk Tarihine Yolculuk Projesi çerçevesinde Türk Devletleri Anıtı açılışı dolayısıyla geldiği Nevşehir’de muhteşem bir konser verdi.

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne alan ünlü sanatçı Azerin seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla Nevşehirlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Nevşehir’in yeni gerdanlığı Kahveci Dağı’nda planlanan ama meteorolojik veriler nedeniyle kapalı alana alınarak Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konseri binlerce kişi izledi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nin almadığı binlerce Nevşehirli vatandaş ellerindeki Türk bayraklarını konser boyunca dalgalandırırken Sanatçı Azerin de Nevşehir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Arı, konserin ardından Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin’e günün anısına plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.