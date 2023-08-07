Muğla’nın Datça ilçesinde 6 Şubat depremleri anısına Azeri asıllı sanatçı Ahad Asker piyano konseri verdi.

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Azeri asıllı Devlet ve Opera Sanatçısı piyanist Ahad Asker 6 Şubat depremleri anısına piyano konseri düzenledi. Datça’ da yaşayan Azeri emekli Devlet ve Opera Sanatçısı piyanist Ahad Asker ülkemizde yaşanan büyük depremin 6’ıncı ayında Hızırşah Kültür Merkezi’nde “6 Şubat’ı - 6 Ağustos’ta Saat 18.00’da anıyoruz” temalı piyano konseri düzenledi. Konser izleyenler tarafından büyük beğeni ile izlendi.