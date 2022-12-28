Samsun’da, Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü ve Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri Soydaşlar Derneği’nin 1. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.

Samsun’da, Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü ve Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri Soydaşlar Derneği’nin 1. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.

Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri Soydaşlar Derneği tarafından Samsun Şehir Kulübü’nde “Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü” kutlama etkinliği düzenlendi. Samsun’da yaşayan Azerbaycanlıların büyük ilgi gösterdiği gecede şarkılar söylendi, halk dansları gösterileri yapıldı.

“Gurur günü”

Etkinlikte konuşan Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri Soydaşlar Derneği Başkanı Dr. Mesude Veliyeva Altun, “Bu dayanışma günü, 190 yıl önce düşmanları tarafından bölünmeye başlayan ülkemizin 1989 yılında birlik yolunda ilk büyük adımını attığı gündür. Yüz binlerce Azerbaycan Türkünün her iki kıyıdan da Aras’a yürüdükleri, Aras’ın buzlu sularından cennet suyu gibi birbirlerine serptikleri, ellerini yıkadıkları ve gönüllerince içtikleri neşeli ve şanlı bir gündür. Bugün Azerbaycan Türklerinin birlik yolunda ilk başarılı adımı attıkları gündür. Azerbaycan Türklerinin ana vatanı Azerbaycan’ın birliği için ilk açık dayanışma günüdür. Bugün Azerbaycan’ın gelecekteki birliğinin ilk müjdecisidir. Bugün Azerbaycan Türklerinin birlik ve eşitliğinin gerçekleşeceği zamanın ilk doğum günüdür. İsmail Gaspıralı bu birliğe ‘Dilde, düşüncede, iş birliği’ adını verdi, merhum Mehmed Emin Resulzade de bu birliğe ‘Müsavat’ ismini koydu. Bu birliğe ve bu eşitliğe ihtiyacımız var ve Yüce Allah’ın emriyle tarih bizi buna çağırıyor. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü, Azerbaycanlılar tarafından dünya çapında 70’ten fazla ülkede kutlanıyor. Dayanışma günü, Azerbaycan diasporası için en önemli bayramlardandır” dedi.

Kutlama programı konuşmanın ardından pasta kesimi ile son buldu.