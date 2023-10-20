Türkiye’ye gelen Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu oyuncuları Amasya’da ‘Kral Ölüyor’ adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyunun sonunda yapılan açıklamalarda Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin gururu paylaşılırken Gazze’deki hastane katliamına ise tepki gösterildi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 saat süren oyunda sahne alan tiyatrocular performanslarıyla beğeni topladı. Kral rolünü üstlenen tiyatrocu Elxan Yunis, Eugune Ienesco’nun yazdığı oyunu daha önce ödüller kazandığı kardeş ülke Türkiye’de sahnelemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferine yönelik soruyu yanıtlayan Elxan Yunis, “Yaşadığım şehre Ermeniler bomba attı. Çoluk, çocuk öldü. Onların hiçbir günahı yoktu. Bugünlere şükürler olsun. İşgal olmuş topraklarımız geri alındı. Devlet başkanımız, başkumandanımız İlham Aliyev topraklarımızı geri aldı” dedi.

Oyuncu Günay Xanlarkızı da, “Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in, şehitlerimizin, yiğitlerimizin, gazilerimizin sayesinde biz bu savaşı kazandık. 30 yıllık vatan toprağı hasretimiz sona erdi” diye konuştu.

Amasyalı izleyicilere teşekkür eden Azerbaycan Gence Devlet Tiyatrosu Müdürü Agil Bahramlı, “Oyun çok güzel geçti. Türkiye bizim kardeş devletimiz. Biz iki devlet, bir milletiz. Her geldiğimizde kendimizin ülkemizde gibi hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuk tiyatro ekibine çiçek verip teşekkür ettiği konuşmasında Gazze’de İsrail saldırısında çoğu çocuk 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği hastane katliamına teki gösteren Yüksel Eren de, “Gazze’deki hastanenin bombalanarak bir sürü masum vatandaşın ölmesiyle sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz. Çocukların öldüğü hiçbir dava halkı kabul edilemez. Dil, din, ırk, haklı, haksız hiçbir şekilde hastanenin bombalanmasını kabul edemiyoruz” ifadelerini kullandı.