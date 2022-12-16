Karabağ savaşında şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov’un annesi Samaya Haşimova ve kız kardeşi Kamala Haşimova, Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliğinin (TÜİB) “Tek Millet Tek Yürek Projesi” çerçevesinde Balıkesir Üniversitesini (BAÜN) ziyaret etti.

Karabağ savaşında şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov’un annesi Samaya Haşimova ve kız kardeşi Kamala Haşimova, Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliğinin (TÜİB) “Tek Millet Tek Yürek Projesi” çerçevesinde Balıkesir Üniversitesini (BAÜN) ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile makamında görüşen şehit ailesi, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Mammadagha Safarov’un isminin verildiği Mühendislik Fakültesi’ndeki konferans salonunu da gezdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen şehit ailesini üniversitede ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederken, Haşimova ailesi de kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in eşlik ettiği ziyarette TÜİB Eğitim Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan ve Balıkesir Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de yer aldı.