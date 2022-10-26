Eskişehir’e üniversite eğitimi için gelen bir grup Azerbaycanlı öğrenciler Sakaryabaşı’nda düzenledikleri etkinliklerle keyifli zaman geçirdiler.

Eskişehir’e üniversite eğitimi için gelen bir grup Azerbaycanlı öğrenciler Sakaryabaşı’nda düzenledikleri etkinliklerle keyifli zaman geçirdiler.

Eskişehir’e, yeni eğitim döneminin başlamasıyla Azerbaycan’dan gelen üniversite öğrencilerinin adaptasyon sorununu aşabilmesi adına Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları tarafından etkinlik organize edildi. Çifteler İlçesi’nde bulunun doğal güzelliği ile ünlü Sakaryabaşı’na düzenlenen geziyle gelen 80 Azerbaycanlı öğrenci, tanışmalarının ardından keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Güneşli havayı fırsat bilen öğrenciler, Sakaryabaşı’nın eşsiz manzarasını izlemenin yanı sıra, su bisikleti ile gölette tur attılar. Alandaki birçok noktada fotoğraf çekilen kafile, oyunlar oynayarak günün tadını çıkardı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, Çifteler Belediyesi’nin organize ettiği öğle yemeği ile gezilerini sonlandırdılar.

“80 kişiye yakın öğrenci var”

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Zahir Hacızade, Sakaryabaşı gezisi hakkında konuştu. 3 farklı üniversitede okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin düzenlenen etkinlikle kaynaştığını belirten Hacızade, “Bugün Gençlik Kolları olarak Çifteler Belediyesi’ne bir gezi düzenledik. Öğrencilerimizle birlikte eğlenceli zaman geçirmeye geldik. Eskişehir’de olan Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Teknik Üniversitesi’nden 80 kişiye yakın öğrenci var aramızda. Çoğumuz Azerbaycanlıyız ve aramızda Türk arkadaşlar da var. Ayrı ırklar sayılmayız zaten, bir milletiz sonuçta. Burada gezi için güzel bir tabiat ortamı. Hem nehrimiz var hem de kanolar var. Piknik yapmak için de çok iyi yer. Açıkçası çok beğendik. Tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. Tanışma toplantısı olacak, kendi aramızda tanışıp birbirimize bilgi vereceğiz. Voleybol ve futbol oynayacağız. Başka takımlı oyunlar oynayacağız. Sonra bir öğle yemeğimiz olacak. Öğle yemeğimizden sonra yine oyunlar eşliğinde saat üçe doğru gezimizi bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Eskişehir güzel bir şehir”

Osmangazi Üniversitesi’nde eğitim gören Aysun Hacıbeyli, Eskişehir hakkında şöyle konuştu;

“Osmangazi Üniversitesi’nden sosyal bilimler eğitimi üzerine yüksek lisans yapıyorum. Eskişehir güzel bir şehir, yeşilliği bol ve çok fazla ağaç var, üniversitede fazla eğitim fakültesi var, profesörlerimiz çok iyi, öğretmenlerle aramız iyi ve dersler de gayet iyi. Başka ülkelerden geldiğimiz için adaptasyon dönemimiz var, bazı uyum sorunlarımız var. Sonuçta başka bir ülkeye geldik, ama şimdi kendi ülkemizden gelen arkadaşlarımızla birlikte buraya adapte olmaya çalışıyoruz. Birbirimizin sorunlarını dinliyoruz ve bu konularda birbirimize yardımcı oluyoruz. Burası da güzel, yeşillikler var ve bir göl var ama daha da geliştirilebilir. Yine de şu an gayet iyi görünüyor.”

“Burası çok güzel bir yer”

İki senedir Eskişehir’de bulunan Nurcan Abbasova, Türkiye’yi çok beğendinden bahsetti. Düzenlenen etkinlikle kendi Azerbaycanlı vatandaşları ile tanışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Abbasova, “İki senedir Eskişehir’deyim. Türkiye’nin birçok ilini gezdim ve burası gerçekten fotoğraflarda gözüktüğünden daha güzel bir yer. Mutluyum çünkü aramıza yeni katılan Azerbaycanlı vatandaşlar var. Ben de Azerbaycanlıyım. Onlarla birlikte olmak çok gurur verici, bu yüzden çok mutluyum. Tanımadığım çok kişi var birazdan onlarla tanışacağım. Hafta sonlarını böyle etkinliklerimiz oluyor, oyun etkinliklerimiz oluyor. Şu an hava güzel olduğu için burayı tercih ettik. Burası çok güzel bir yer. Gençlik kolları olarak burada bir projemiz var. Oyunlar oynayacağız ve birbirimizle tanışacağız. Böyle organizasyonlarımız oluyor zaten” diye konuştu.