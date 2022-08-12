Kardeş ülke Azerbaycan’da fındık sektörünün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi projesinde görevli ekip Samsun 19 Mayıs ilçesinde fındık bahçelerini inceledi.

Kardeş ülke Azerbaycan’da fındık sektörünün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi projesinde görevli ekip Samsun 19 Mayıs ilçesinde fındık bahçelerini inceledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen “Azerbaycan fındık sektörünün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi projesi" çerçevesinde Azerbaycan’dan Samsun’a gelen 20 kişilik ekip 19 Mayıs İlçesi Nebiyan bölgesinde fındık bahçelerini ziyaret etti. Heyete 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar eşlik etti.

Ziyaretin amacının Azerbaycan fındık yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin artırılması için Türkiye’deki örnek bahçelerin ve işletmelerin incelenmesi olduğunu söyleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Samsun toprağının verimli olması sebebiyle Türkiye’de fındık üretiminin en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. İlçemizde bulunan 27 bin 324 dekar alanda yıllık 3 bin 700 ton üretim yapan 1262 fındık üreticisi var. Yeşil altın dediğimiz fındık bizim için çok önemli bir ürün” diye konuştu.

Ziyarete Azerbaycan Tarım Bakanlığı Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü Bağcılık ve Şarapçılık sektörü Başkanı Sahib İbrahimli, Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Sektörü Başkanı Shovgi Lalashov, Khachmaz Devlet Tarım Geliştirme Merkezi’nden uzman Aliagha Shukurlu Azerbaycan FAO teşkilatı proje lideri Fagan Aghayev, görevliler ve fındık üreticileri katıldı.