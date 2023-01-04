Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Azerbaycan'dan gelen Karabağ Savaşı'nda mücadele etmiş gazileri Silifke’de misafir etti.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, şehit ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine önem verdiklerini açıkladı. Göksu Otelde gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Başkan Altunok, “3 Ocak Mersin’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101 Yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere İlçemize gelen Azerbaycan- Karabağ Savaşı'nda mücadele etmiş siz gazilerimizi Silifke’mizde misafir etmekten büyük bir memnunluk duydum. Şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz hem medarı iftiharımız hem de onlardan aldığımız emanetlerimizdir. Emanete sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Bir gün değil her zaman sizlerin yanındayız. Türk kültürümüzde şehidimize ve gazimize sahip çıkmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Siz gazilerimize sunacağımız her türlü hakkın ve sağlayacağımız imkânlar sizlerin fedakârlıklarının karşılığı olamayacağının farkındayız. Sizlerin destansı hayat hikâyelerinizin milli hafızamızda daima saklı kalacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Bu topraklar üzerinde yaşamamıza vesile olan cesaret ve kahramanlık ruhunun günümüzdeki temsilcileri olmanız sebebiyle sizlerle bir arada bulunmakla iftihar ediyorum. Silifke’mize gelerek bizleri onurlandıran siz değerli gazilerimize şükranlarımı sunar, hepinize ailelerinize birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi. Silifkeli Kıbrıs Gazisi Galip Yılmaz’da ‘Kıbrısım’ adlı şiirini okudu.

Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubunun yaptığı folklor gösterilerini büyük bir coşku ve heyecanla izleyen Azerbaycan’lı gaziler, Altunok’la birlikte Türk ve Azeri türküler eşliğinde oynadılar. Altunok’la birlikte Dr. Erdinç Şahin asma yaya köprüsü ve Türk Büyükleri Anıtını da gezen gaziler daha sonra ilçeden ayrıldılar.

Düzenlenen yemeğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Mersin Şehit ve Malül Gaziler Derneği Şube Başkanı Fatih Tuncer, dernek üyeleri ve Azerbaycan-Karabağ savaşında mücadele eden gaziler katıldılar.