Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından enkaz altında kalan 45 kişiyi sağ çıkardı.

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından enkaz altında kalan 45 kişiyi sağ çıkardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekiplerinin merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından geldikleri enkaz alanlarındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Azerbaycanlı ekipler, Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından toplam 45 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip, 269 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

16 araçtan oluşan insani yardım konvoyu Türkiye’ye gönderildi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan başka bir açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla içinde 830 çadır ve 279 ısıtıcının bulunulduğu 16 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun Türkiye’ye gönderildi bildirildi.

Aliyeva’nın talimatıyla bir insani yardım uçağı daha geliyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva’nın talimatıyla da bir insani yardım uçağının daha Türkiye’ye gitmek üzere havalandığı aktarıldı. Haydar Aliyev Vakfı tarafından gönderilen ve insani yardım taşıyan uçakta ısıtmalı çadırlar, jeneratörler, radyatörler, dış mekan ısıtıcıları, dizel ile çalışan ısıtıcılar ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için malzeme ve ekipmanlar bulunduğu kaydedildi.