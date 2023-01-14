Geçirdiği çeşitli hastalıklar sonucu adım atmakta zorluk çeken Azerbaycan’da görevli adli tıp hekimi, Samsun’da yapılan tedavi sonucu ayağa kalktı.

Geçirdiği çeşitli hastalıklar sonucu adım atmakta zorluk çeken Azerbaycan’da görevli adli tıp hekimi, Samsun’da yapılan tedavi sonucu ayağa kalktı.

30 yıldır çeşitli hastalıklarla mücadele eden Dr. Jeyran Samadova (47), omurgasında meydana gelen kemik erimeleri ve kemiklerindeki yıkımlar sonucunda yürümekte zorluk çekmeye başladı. Bir zaman sonra tamamen yürüyemeyen hasta, Samsun Medicana International Hastanesi’ne başvurdu. Burada Doç. Dr. Enis Kuruoğlu’na tedavi olan hasta ayağa kalkarak yürümeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan Dr. Jeyran Samadova, "30 yıldır hastayım. Almanya’da yaşadım. Sonra öğrendim ki kuyruk sokumu ağrısı getiren büzdüm hastalığına yakalanmışım. Bu problemler zamanla daha çok arttı. Sonrasında bir zaman komaya girdim, ayaklarımda problemler oldu. Tam olarak yürüyemedim, çok zorluklar yaşadım. Ben adli tıp doktorum ve bir gün çalıştığım yerde üstümü değiştirirken yere yığıldım ve dizim kırıldı. 2021 yılında Ankara’da endoprotez ameliyatı oldum. Ama yine de sağlığım yerine gelmedi, yürüme problemim aynı şekilde devam etti. Benimle ilgilendiler ancak hastalığım çözülemedi. Sonra bu hastaneye gelip Doç. Dr. Enis Kuruoğlu hocamızla tanıştım. Omurgamda bir ameliyat gerçekleştirdi. Çok memnun kaldım ve inşallah ilerledikçe bunun faydasını görmeye devam edeceğim" dedi.

"Yürümeye başladı ve zaman ilerledikçe daha da iyi olacak"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, "Hastamız 30 yıldır büyük sıkıntılar çekmiş. Bize ilk geldiğinde öncelikle ondaki çaresizliği gördük. Hayattan çok bir beklentisi kalmamış, çok büyük eziyetler çekmiş. 30 yıl kadar önce tümör cerrahisi geçirmiş. Ona bağlı bacağında güçsüzlükler yaşamış. Yüksek doz kortizon ilaçlar kullanmak zorunda kalmış. Kendisi de zaten adli tıp hekimi Azerbaycan’da. Ona bağlı kemiklerde yıkımlar oluşmuş. Bu yıkımlar tümör zannedilmiş. Bununla alakalı ameliyatlar geçirmiş. Ama bir sonuca da varılamamış. Sonuç olarak adım atmakta dahi zorluk çeken bir hasta olarak bize geldi. Biz de hastamızı değerlendirdik, neler yapabileceğimizi düşündük. Omurgasında da yaygın steroid kullanımına bağlı yaygın kemik erimeleri vardı. Bu bölgeye kemik güçlendirmesi yaptık. Kanallarını açık düzenleme yaptık. Şimdi daha sağlıklı ve daha mutlu durumda. 1-2 ay sonra daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Kendisiyle çok güzel bir bağımız oluştu. Özellikle Azerbaycan’dan gelip de bizi tercih etmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Kendisi şu anda daha iyi durumda. Yürümeye başladı ve zaman ilerledikçe daha da iyi olacak" diye konuştu.

"Başarılı bir şekilde tedavisini oldu"

Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise, "’İki devlet tek millet’ dediğimiz ülkemizden gelen Azerbaycanlı misafirimiz bir sağlık problemi nedeniyle bizi tercih etti. Burada başarılı bir şekilde tedavisini oldu. Hastamızı şifa bulmuş halde kardeş memleketimize uğurlayacağız. Kendisi hekim olduğu için de bu tedavi bizim için çok kıymetli. Güçlü kadromuz ve altyapısı çok iyi olan hastanemizle oradaki kardeşlerimizin her türlü sağlık problemlerinde, hangi şartlarda olursa olsun onlara hizmet vermekten onur duyarız" şeklinde konuştu.