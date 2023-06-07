Azerbaycan’ın ulusal lideri ve eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 100. doğum yıl dönümünde Giresun’da düzenlenen törenle anıldı.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği tarafından Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla Haydar Aliyev Parkı’nın açılış töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara ve davetliler katıldı.

Haydar Aliyev Parkı’nın açılış töreninde konuşan Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, “Giresun’da 11 senedir yaşıyorum. Giresun’da hiçbir zaman yabancılık hissetmedim. Ev sahibi olarak hissettim tam aksine. Bu süre zarfında bu sıcaklığı bize Giresun halkı yaşattı. Giresun halkına çok şey borçluyuz. Diğer ülkelere nazaran Türkiye’de bize sıcak davranılıyor. Zaman zaman içimizde vatan sevgisi ve özlemi kabarıyor. O Azerbaycan özlemi bende arttığı zaman bu parkı görüyorum. Azerbaycan’a ait bir parça olarak görüyorum. Az da olsa bu özlem azalıyor diyebilirim açıkçası” şeklinde konuştu.

“Türk’ün sesini dünyaya duyuracağız”

Törene katılan Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, iki millet bir devlet olarak Türk’ün gücünü dünyaya gösterdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yıl Haydar Aliyev yılıydı. Onun 100. yılını kaydediyoruz. Bu yıl hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılıydı. Bu yıl Haydar Alirızaoğlu Aliyev’in yılıydı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de yılıydı. Yani Allah’tan öyle bir şey ki hem bu 100. yılı hem de atalarının adlarıyla damgasını vurmuş ki bu millet ayrılmaz. Haydar Aliyev, ‘bir millet iki devlet’ demiş ya. Ebediyen yaşayacağız ve ebediyen dünyaya Türk’ün azametini, Türk’ün birliğini ve gücünü mutlaka göstereceğiz. Onu göstere göstere gidiyoruz. Şükürler olsun bugün dünyanın birçok ülkesi ister bizim ülkelere isterse bazı ülkelere demokrasi dersi vermek istediklerinin de karşılığını aldı. Türkiye olarak dünyaya doğrudan demokrasi dersi verdik. Ve demokrasinin nasıl olduğunu, Türk insanının nasıl olduğunu, Türk insanının doğrudan öz liderini seçme hakkı olduğunu bir kez daha gösterdik. Ben böyle bir parkın düzenlenmesi adına size minnettarım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emin olun öyle adımlarla ister Türkiye’miz ister Azerbaycan’ımız ve isterse yanımızda olan birçok Türki devletin yakın gelecekte sayıları o kadar çok olacak ki bundan 100 yıl önce 200 yıl önce Türk’ün sesi dünyada nasıl duyulduysa bir daha duyulacaktır. Biz bunları yaşatmalıyız. Yaşatmaya da mecburuz. Geçmişini yaşatmayan geleceğini kuramaz. Biz geçmişteki dâhilerimizi ve büyüklerimizi anmadan dâhiler ve büyükler yetiştiremeyiz.”

Daha sonra Azerbaycanlı sanatçı Aygün Akbaba tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.