Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümün 19’uncu yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nca düzenlenen tören ilk olarak Haydar Aliyev Parkı’na kırmızı karanfil bırakılmasıyla başladı.

Tören daha sonra Gençlik Merkezi’nde devam etti. Buradaki tören saygı duruşu ve her 2 ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kuranı Kerim Tileveti ve Haydar Aliyev’in hayatını anlatan sine vizyon gösterisinin ardından söz alan Azerbaycan Kars Başkonsolosu

Nuru Guliyev, “Haydar Aliyev hakkında yıllardır konuşulur, denilir ve tarihçi araştırmacılar siyaset adamları araştırarak Haydar Aliyev’in yaptığı işleri ve hayatını sonuna kadar bitirememişler. Çünkü Haydar Aliyev’in her günü onlarca karar ve her karar Azerbaycan’ın müstakilliği adına alınan kararlardı. Haydar Aliyev öyle büyük bir şahsiyetti doğduğu günden aldığı eğitimlerle ve göreve başladığı ilk günden itibaren Azerbaycan’a milletine ve halkına milli düşüncelerle hizmet etmeyi kendisine borç bilmişti” dedi.

Daha sonra söz alan Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop, “Satır aralarında ansiklopedik bilgiler var. Şimdi ben şöyle bakıyorum; dünyada kaç tane devlet var. 196,5 neden buçuk diyoruz? Çünkü Filistin’i daha çoğu devlet tanımadığı için. 196 devlet var, çok sayıda lider var ama bir soralım kaç tanesi aklımızda? Bazıları vardır ki niye unutulmaz. Çünkü liderlik farklıdır. Herkes devlet başkanı olabilir ama lider olamaz. Neden lider olamaz? Çünkü liderlik halkını ortak bir hedef için faaliyete geçirebilmek yeteneğidir. Tıpkı Metehan gibi, tıpkı Atilla gibi ve tabi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi, işte Haydar Aliyev’de devlet başkanından ziyade liderdir. Herkes lider olamaz. Hatta bazı edebiyatçılar sanatçılar Haydar Aliyev’den zaman zaman şikayetçi olmuşlar neden biliyor musunuz? Çünkü köy gezilerine de onları götürüyor. Halkın içine de onları sokmuş. Zaman zaman resmi olarak dile getirip yeter artık biz yaptığı şeylere ayak uyduramıyoruz bu kadarda insan hiç mi yorulmaz dedikleri bir liderdir” diye konuştu.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’de merhum Haydar Aliyev’i 19’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıldığını söyledi.

Öksüz, “Merhum Haydar Aliyev, gerek Türk dünyası gerekse Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk ilişkileri sayesinde hem Türk dünyasının hem de yakın tarihin önemli devlet adamı ve liderlerinden biri olmuştur. Hemen her konuşmasında Türk olmaktan, Azerbaycanlı olmaktan gurur duyduğunu haykıran merhum Haydar Aliyev, bugünkü Azerbaycan’ın oluşmasında ve Türk dilini, zengin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele vermiştir. Onun milleti adına almış olduğu kararlar sayesinde Azerbaycan, büyük atılımlar yaparak adeta sil baştan bir devlet haline gelmiş ve bugünkü konumuna erişmiştir. Bugün; Türkiye ile Azerbaycan arasında eşine az rastlanabilecek nitelikte bir kardeşlik, dostluk ve gönül bağı oluşmasında merhum Aliyev’in çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sarsılmaz bağ, onun “İki Devlet, Bir Millet” sözüyle de özdeşleşmiş ve anlamını bulmuştur. Türkiye ve Azerbaycan’ın; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı her geçen gün gelişmekte ve pekişmektedir. Asrımızın projeleri olarak nitelendirilen; TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi uluslararası önemli projeler ile savunma sanayi alanındaki anlaşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim son olarak Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ’ın geri alınması için Azerbaycan’ın verdiği haklı mücadeledeki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğimiz bunun en güzel örneklerindendir. Bu zafer, hepimizi mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Çünkü; her iki ülkenin üzüntüsü de sevinci de ortaktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Bilinmelidir ki; Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olmuştur ve öyle de kalacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve her konudaki stratejik ortaklık ilelebet sürecektir. Merhum Haydar Aliyev’i 19’uncu ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Haydar Aliyev’in hayatını anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.