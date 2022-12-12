Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 19’uncu yıl dönümünde Iğdır’da düzenlenen programda anıldı.

Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 19’uncu yıl dönümünde Iğdır’da düzenlenen programda anıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ölümünün 19’uncu yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Iğdır Azerbaycan Evi’nde düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Ziya Zakir Acar, "Büyük Lider merhum Haydar Aliyev döneminde; Türkiye-Azerbaycan ilişkileri başta siyaset ve ekonomi olmak üzere, hemen hemen tüm sosyal alanlarda büyük gelişme göstermiştir. Zamanla iki ülke arasındaki yakınlık, yapılan çalışmalarla stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır. Azerbaycan’ın tarihinde iz bırakmış olan Azerbaycan’ı ’can’ yapan, bugünkü konuma gelmesinde etkin rol oynayan merhum Haydar Aliyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirilmesinde attığı adımlarla da öne çıkmıştır" dedi.

Haydar Aliyev’in döneminde ’denge siyaseti’ üretebilen ve bunu çok iyi uygulayan bir lider olarak görüldüğünü belirten Acar, "Bu da Azerbaycan’ın iç ve dış politikası açısından daha verimli bir ülke konumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu Haydar Aliyev’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’le ilgili düşünceleri yalnızca bir devlet adamı çerçevesine sığmıyor. O, Atatürk için, ’Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün yalnızca çalışması sayesinde değil kahramanlığı sayesinde kurulmuştur’ sözlerini söylemiştir. Azerbaycan ve Türkiye; Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Kars-Tiflis-Ceyhan ve diğer stratejik projelerde bir yerdedir. Temel prensiplerinde dahi Atatürk’ün ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ fikrine dayanan Türkçülük ideolojisi, Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluk sloganıdır. ’Bir millet iki devlet’; Azerbaycan’ın kederi Türkiye’nin kederi, sevinci Türkiye’nin sevinci gibi. Merhum Haydar Aliyev’i rahmet ve saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.