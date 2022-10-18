Tekirdağ’da "18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü" sebebiyle ‘Kardaş Kömeği’ isimli fotoğraf sergisi düzenlendi.

Tekirdağ’da "18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü" sebebiyle ‘Kardaş Kömeği’ isimli fotoğraf sergisi düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle ‘Kardaş Kömeği’ adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Emekli Kıdemli Albay Hakan Tokuç’un Azerbaycan’da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sergide açılış konuşmasını yapan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü, iki devlet tek millet anlayışıyla buradaki bayraklarımızla ve fotoğraf sergimizle onurlandırmak istedik. Katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır” dedi.

Hacıoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Hakan Tokuç, çektiği fotoğraflar hakkında bilgi vererek, sergiye ‘Kardaş Kömeği’ isminin veriliş hikayesini anlattı. Tokuç, “Hiçbir şey, Türk’ün bağımsızlık sevdasının önüne geçmedi. Azerbaycan 18 Ekim’de bağımsızlığını ilan ettikten sonra, bağımsızlığının idamesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ordusunu güçlendirmek için eğitim desteği istedi. Ben de o zaman 1994 yılında üsteğmen rütbesi ile kardeş ülkemize kömek eğlemek için bulundum. Bir kafile halinde gitmiştik ve bizi orada karşılayanlar ‘Kardaş kömeği eylemeye gelmişsiniz’ demişti. Orada subayları eğittik. O subaylar şimdi general oldu, albay oldu. Ordusunun başına geçti ve Laçin, Şuşa, Karabağ bölgesini, Ermenilerin ilhak ettiği, ele geçirdiği toprakları tekrar ele geçirdiler. Onun üzerine ben de 2019 yılında tekrar Azerbaycan’a gittim. Gittiğimde Haydar Aliyev Kültür Merkezinin fotoğraflarını çekmek istedim. Burada gördüğünüz 65 fotoğraftan oluşan ‘Kardaş Kömeği’ isimli sergimiz 2 ayrı sergiden oluşmaktadır” diye konuştu.

"Onlara esaret hiçbir şekilde yaraşmaz, hiçbir şekilde yakışmaz. Onlar da esaret altında kalamazlar"

Tokuç’un ardından bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “İki hafta önce bugün bir söz vermiştik. Yukarıda salonda Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinden önce yapılan bu serginin bir prototipini açmıştık. Orada daha az fotoğraf vardı. O zaman dedik ki ’Bunu ayın 18’inde, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 31’inci yılının tam gününde tekrar yapacağız’. Asıl sergi salonumuzu da açacağız diye bir söz vermiştik. Bugün o gündeyiz. 18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan, azatlığını almıştı. İşte o günden bu yana 31 yıl geçti. Bizim İstiklal Marşı’mızda ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım?’ mısrası var. İşte bütün Türk dünyası böyle. Onlara esaret hiçbir şekilde yaraşmaz, hiçbir şekilde yakışmaz. Onlar da esaret altında kalamazlar. Kanlarında akan kan, onları böyle yönlendirir. Onun içindir ki aynı mısralar Azerbaycan için de geçerlidir. Çünkü bizler iki devlet, tek milletiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi salonunu gezen vatandaşlar fotoğrafları büyük bir dikkatle incelerken, Tekirdağ’da yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşlar ise Azerbaycan halk müzikleri eşliğinde Azerbaycan’ın halk danslarıyla Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü kutladı.

Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini kazanmasıyla devletin başına geçen Haydar Aliyev’in, Azerbaycan’ın askeri gücünü artırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden eğitim desteği istemesinin ardından 1994 yılında üsteğmen rütbesi ile Azerbaycan’a gönderilen askeri personel arasında yer alan Hakan Tokuç, Azerbaycan’daki heyet tarafından “Kardaş kömeği eylemeye gelmişsiniz” cümlesinden yola çıkarak adlandırdığı fotoğraf sergisinde, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adını taşıyan kültür merkezi ile Azerbaycan İslam Tarihi’nin en önemli 4 camiinden oluşan 65 adet fotoğraf yer aldı.