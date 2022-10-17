Azerbaycan’ın bağımsızlığın yeniden kazanılmasının 31. yıl dönümü dolayısıyla Kars’ta program düzenlendi.

Azerbaycan’ın bağımsızlığın yeniden kazanılmasının 31. yıl dönümü dolayısıyla Kars’ta program düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda düzenlenen program her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, “1988 yılından başlayan ve topraklarımızda gözü olan, topraklarımızı işgal etmeye yıllarca hazırlanan Ermeniler, bizi tehdit ediyordu. Bu tehditler, Sovyetler döneminde başladı ve işgal edilene kadar devam etti. O dönem Haydar Aliyev Sovyetlerde görevinden istifa etmeye mecbur edildikten sonra hareket başladı. Ermeniler buralar bizimdir. Hariçten aldıkları destekle, Sovyetler Birliği’nden aldığı destekle bu iddiaları büyütmeye başladılar. Bu da Azerbaycanlıların kanın dökülmesiyle başladı. İşgal kızıl odunun Bakü’ye girmesiyle başladı. Ve 1991 yılında Azerbaycan Parlamentosu müstakillik hakkını kabul etti” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program müzik dinletisi eşliğinde verilen resepsiyonla son buldu.