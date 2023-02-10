Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 14 araçtan oluşan insani yardım konvoyu, Erzurum’un Uzundere ilçesinden geçiş yaparak Kahramanmaraş’a intikal etti. Kardeş ülke Azerbaycan tarafından 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, giysi, çorap, havlu, masa, sandalye ve diğer malzemeler depremzedelere ulaştırıldı.

Azerbaycan’dan deprem bölgelerine yardım için yola çıkan 14 araçlık konvoy, Erzurum’un Uzundere ve Tortum ilçelerinden geçerek deprem bölgesine gitti.

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