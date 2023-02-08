Azerbaycan halkı, Türkiye’deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için gece geç saatlere kadar topladıkları yardımı araçlarla Türkiye’ye gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çorap, 350 masa, bin sandalye, 5 bin havlu ve diğer malzemelerden oluşan 13 araçlık konvoyu da Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Azerbaycan halkı, Türkiye’deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için gece geç saatlere kadar topladıkları yardımı araçlarla Türkiye’ye gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çorap, 350 masa, bin sandalye, 5 bin havlu ve diğer malzemelerden oluşan 13 araçlık konvoyu da Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye destek yağıyor. Azerbaycan’daki hayırseverler, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının desteğiyle başlatılan "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki depremzedeler için gece geç saatlere kadar yardım topladı. Battaniye, yorgan, ısıtıcı, giysi, ayakkabı ve erzaklar yardım toplama noktasına getirilerek kolilere yerleştirildi. Depremzedeler için gece geç saatlere kadar toplanan yardımlar, tırlara yüklendikten sonra Türkiye’ye gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 13 araçlık konvoyu da yolda

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için Bakanlığın 13 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun Türkiye’ye gönderildiği bildirildi. Konvoyda, depremzedeler için 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çorap, 350 masa, bin sandalye, 5 bin havlu ve diğer malzemeler bulunduğu kaydedildi.