Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla ilk etapta 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi çalışmalara destek olmak için afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla ilk etapta 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi çalışmalara destek olmak için afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi afet bölgesine doğru yola çıktı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in talimatıyla ilk etapta 400 kişiden oluşan kurtarma kuvvetleri kardeş ülkeye doğru yola çıktı; Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Özel eğitimli kurtarma köpekleri de dahil olmak üzere arama kurtarma operasyonları için gerekli donanıma sahip olarak kardeş ülkeye birlikleri teslim edecek uçaklar, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanından Adana’ya hareket etti" ifadelerine yer verildi.