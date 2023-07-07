UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Azerbaycan’ın Şeki şehrinde 12.’si düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Müzik Festivali’nde yer aldı.

Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları ekibi, festivalde yöresel oyunlar sergileyerek büyük beğeni topladı. Festival için beraberinde meclis üyeleri Kemal Akgül, Sedat Tokmak ve Belediye Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Çevik ile Şeki şehrinde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dünya mirası Safranbolu’yu her platformda en iyi şekilde temsil ettiklerini açıkladı. Davetlerinden dolayı Şeki Belediye Başkanı Mayis Allahverdiyev’e teşekkür eden Başkan Köse, "Çeşitli etkinliklerin yapıldığı güzel bir organizasyon oldu. Tüm ekibi kutluyorum. Safranbolu Belediyesi olarak bizden talepleri olan ve birlikte gittiğimiz Safranbolu Halk Oyunları ekibimiz de yalnızca Safranbolu’yu değil ülkemizi de ile en iyi şekilde temsil etti" dedi.

Azerbaycan ziyareti esnasında Vali Yardımcısı Elman İmamverdiyev, Türksoy Genel Sekreteri Elchin Gaffarlı, Şeki Belediye Başkan Yardımcıları İntiqam Eşirov ve Sayara Musayeva ile de tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Köse, "Şeki ile ilişkilerimizi güçlendirmek için kardeş şehir olmak adına görüşmeler gerçekleştirdik. UNESCO şehri olan Şeki ile ortak projeler geliştirilmesi yolunda karşılıklı istişarelerde bulunduk ve olumlu adımlar atıldı" diye konuştu.

Safranbolu’yu hemen her platformda en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Köse, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan’da da güzel bir tanıtım süreci de geçirdiğimizi düşünüyorum. Burada her fırsatta ikili temaslarda da bulunduk. Bu vesile ile gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Yardımcısına, Belediye Başkanı ve yarımcılarına, Türksoy Genel Sekreteri Gaffarlı’ya ve değerli Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum."