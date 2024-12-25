Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, uçak kazası dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulduğunu belirterek, Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal etti.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

32 KİŞİ KURTULABİLDİ...

Hatırlanacağı gibi sabah saatlerinde Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Yolcuların ve mürettebatın 42'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklanırken, Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.