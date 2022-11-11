Azerbaycan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 111 bin fidan dikildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı fidan dikme etkinliğine katıldı.

Azerbaycan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 111 bin fidan dikildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı fidan dikme etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen 11 Kasım "Geleceğe Nefes" programı çerçevesinde Azerbaycan’da Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fidan dikme töreni düzenlendi. Başkent Bakü’nün Müşfigabad kasabasında 10 binden fazla fidan toprakla buluşurken, ülke genelinde 11 bin fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler katıldı.

Türk Devletler Teşkilatı’nda ve “Geleceğe Nefes” programı çerçevesinde yapılan ağaç dikme etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, “Türkiye’nin öncülüğünde çevre duyarlılığı, geleceğimizi korumak, iklimi korumak, çevreyi korumak ve geleceğe iyi bir tabiat, iyi bir iklim, iyi bir çevre bırakmak adına başlatılan bu kampanya artık Türk Devletler Teşkilatı’nda her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilecek bir ağaçlandırma kampanyasına dönüştürülmüştür. Azerbaycan’da burada hep beraber sayın Bakan Muhtar Babayev ile, Ekoloji bakanımızla beraber burada bu güzel ortamda, bir taraftan zeytin ağaçları, bir taraftan çam ağaçlarını birlikte diktik ve tüm gönüllülere, okullarımızdan katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, siz değerli dostlara teşekkür ediyorum” dedi.