Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 613 kurbanı, Azerbaycan’da anıldı.

Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 613 kurbanı, Azerbaycan’da anıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 31. yıl dönümünde 613 kurban anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda bürokrat Hocalı Anıtı’nı ziyaret etti. Törene, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da büyükelçilik çalışanları da katıldı. Aliyev, tören alanına gelerek anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından vatandaşlar da anıta karanfil bıraktı.

“Hepimizin görevi bu birliği sarsılmaz kılmak ve ebed müddet yaşatmaktır”

Büyükelçi Bağcı yaptığı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yaşadığımız büyük acı ve kederlerimiz için bugün kardeş Azerbaycan’da da gözyaşları dökülmekte ve yürek sızısını yansıtan şiirler yazılmaktadır. İşte bizi tek millet yapan, yüreklerimizin derinliklerindeki bu özdür. Bu öz bizim birliğimizi sarsılmaz kılmaktadır. Hepimizin görevi bu birliği sarsılmaz kılmak ve ebed müddet yaşatmaktır. Hocalı Katliamı’nın 31. yılında, yani 26 Şubat 1992’de Hocalı’da Ermeniler tarafından vahşice katledilen 613 kardeşimize ve vatan, millet, devlet, bayrak, egemenlik ve bağımsızlık, onların uğrunda canlarından geçen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Hocalı Katliamı

26 Şubat 1992 tarihinde Rusya’nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı’da 106’sı kadın, 70’i yaşlı ve 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Bin 275 kişi ise Ermeni güçler tarafından esir alındı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.