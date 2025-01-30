Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti, Bakan Danışmanı Zaur Aliev başkanlığında Muğla’ya ziyaret gerçekleştirerek su ürünleri sektöründeki önemli tesislerde incelemelerde bulundu.

Heyet, yem fabrikaları, kuluçkahaneler, üretim ve işleme tesislerini ziyaret ederek sektörün işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaret kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürü’ne hayırlı olsun dileklerini ileten Azerbaycan heyeti, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal iş birliğinin güçlendirilmesi adına bu tür ziyaretlerin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sektördeki gelişimi desteklemek ve karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak amacıyla yapılan bu ziyaret, su ürünleri alanında sürdürülebilir üretim ve yenilikçi uygulamaların ele alındığı verimli bir çalışma oldu.