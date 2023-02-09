Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye’deki depremzedelere yardım amacıyla asker ve aileleri tarafından gönüllü olarak getirilen giysi ve gıda ürünlerini Türkiye’ye gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye’deki depremzedelere yardım amacıyla asker ve aileleri tarafından gönüllü olarak getirilen giysi ve gıda ürünlerini Türkiye’ye gönderdi.

Azerbaycan’da Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Azerbaycan, Türkiye’deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için topladıkları yardımı araçlarla Türkiye’ye gönderdi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’deki depremzedelere yardım amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı’nın organizasyonu ile Azerbaycan ordusu askerleri ve ailelerinin kardeş ülkede depremzedelere yardım etmeleri için ilgili askeri birliklerde yardım toplama noktaları oluşturuldu. Askerler ve aileleri tarafından gönüllü olarak getirilen giysi ve gıda ürünleri, belirlenen noktalarda toplanarak tırlarla Türkiye’ye gönderildi.