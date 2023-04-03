Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliği alanındaki hizmetlerinden dolayı Selçuk Bayraktar’a madalya takdim etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü. Selçuk Bayraktar’ı Azerbaycan’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını, bu ilişkilerin zaman içinde geliştiğini ve güçlendiğini söyledi. Hasanov, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki dostane ilişkilerinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurguladı. Sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Hasanov’a teşekkürlerini ileten Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür görüşmelerin karşılıklı iş birliğini genişletmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri-teknik iş birliğinin mevcut durumu ve perspektiflerinin ele alındığı görüşmede Hasanov, Selçuk Bayraktar’ı "Askeri iş birliği alanındaki hizmetler için" madalyasıyla ödüllendirdi.