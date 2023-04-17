Bir takım gezi ve ziyaretler için Erzurum’a gelen Azerbaycan Milletvekilleri ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) yöneticileri ile basın mensupları, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Mirkişili, YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Elşat Mirbeşir, Milletvekilleri Kamile Aliyeva ve Anar Mammadov, YAP Bakü Hatai İlçe Başkanı Vügar Rehimzade, YAP Genel Merkez Uzmanı Mais Güneşli ile Azerbaycan’da yayın yapan ATV, Azertac ve APA TV’nin basın mensupları Rektör Çomaklı’nın misafiri oldu.

Rektör Çomaklı: “Kardeşlik Bağı Eğitimde de Artarak Devam Ediyor”

Konuklarıyla Rektörlük makamında bir araya gelen ve yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu yaklaşımını dikkate alarak; eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girme hedefinde olduğunu ve birçok alanda da bu sıralamaya giren bir performans sergilediklerini, bu çıtayı daha da yukarı taşımak için çalışmaların ise yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan’dan birçok üniversite ile ikili anlaşma ve iş birliği içinde olduklarını dile getiren Rektör Çomaklı kadim dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile daima sıkı ilişkilere sahip olduklarını, bu kardeşlik bağının her platformda artarak devam ettiğini aktardı.

Marka Değeri Yüksek Bir Üniversite

Türkiye’nin en köklü ve marka değeri yüksek eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden konuklar ise Atatürk Üniversitesinin Azerbaycan’da çok popüler ve sevilen bir eğitim kurumu olduğundan bahsettiler. Atatürk Üniversitesinin bilgi, donanım ve tecrübesiyle Azerbaycan’da bulunan üniversitelere verdiği katkının çok kıymetli olduğunu aktaran misafirler, misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür ettiler.

Prof. Dr. Çomaklı ise ziyaretin ardından konuklarına Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, (KİD) Dijital Dönüşüm ve Koordinasyon Ofisi ile Büyük Veri Yönetimi Ofisi olmak üzere birçok birimi gezdirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.