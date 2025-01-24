Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Mahallesi’nde 20 milyon TL’lik yatırımla yol çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallede ana ve ara yollarda zemin hazırlıkları ve asfalt serimini sürdürüyor. Toplam maliyeti 20 milyon TL olan bu yatırımla, bölgede ulaşım altyapısının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Deprem sonrası şehir genelinde başlattığımız imar ve inşa çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni konut ve iş yerleriyle birlikte vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek altyapı yatırımlarına da büyük önem veriyoruz. Azerbaycan Mahallesi’nde başlattığımız bu yol çalışmaları, mahallemizin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve uzun ömürlü çözümler sunacak. Çalışmaların toplam maliyeti 20 milyon TL’yi buluyor. Ekiplerimiz, zemin hazırlıkları ve asfalt serimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. İnşallah kısa süre içinde hem kalıcı konutların inşası hem de geri kalan çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Depremin ilk gününden beri yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Azerbaycan Devleti’ne de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.