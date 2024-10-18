Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan Azerbaycan Mahallesi’ndeki binalar yükseliyor. Kaba inşaatların tamamlandığı alanlarda dış cephe boyama ve kaplama çalışmalarına geçildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Onikişubat ilçesindeki Hayrullah ve Şazibey mahalleleri büyük yıkım yaşadı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği mahallelerde yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı. Azerbaycan tarafından yapılan Azerbaycan Mahallesi’nde kaba inşaatların tamamlandığı görüldü. Alandaki bazı binalarda dış kaplama ve boyama işlemlerine geçildi.

Azerbaycan Mahallesi inşaat çalışmasının yanı sıra yıkımın en çok yaşandığı Şazibey Mahallesi’nin Ebrar Sitesi alanında da çalışmalar sürüyor. Mahallenin bir kısmına geçici konteyner çarşılar oluşturulurken, mahalle muhtarı konteynerde gelişigüzel faaliyet gösterenlere tepki gösterdi.

Yerinde dönüşümün mahallenin tamamında uygulanmasını istediğini ifade eden Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, “Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi bitmek üzere ama stadyum etrafında bir çalışma başlamadı şu anda bekliyoruz. Şu anda bütün alanlarda kendi kafalarına göre konteyner koymuşlar ve burada yol çizmişler. Bunların yüzde 90’ı da esnaf değil. Bütün yetkililere sesleniyorum bir an önce benim mahallemdeki yapılacak alanlara başlamalarını rica ediyorum. İnsanlara umut verirsek çok iyi olacak. Buralar hep tapulu yerlerimiz. Uyanık takımlar buralara gelmişler. Benim beklentim hem büyükşehirden hem de bakanımızdan bunlar kaldırılacak ve en kısa sürede yeni binalarımız yapılacaktır, temennimiz budur” dedi.