Depreminin ilk gününden bu yana Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 70’den fazla insanın kurtarılmasını sağlayan 243 kişilik Azerbaycan ekibi ülkelerine uğurlandı.

Depreminin ilk gününden bu yana Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 70’den fazla insanın kurtarılmasını sağlayan 243 kişilik Azerbaycan ekibi ülkelerine uğurlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden 11 il etkilendi. Depremin duyulmasının ardından Azerbaycan’dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etti. Depremin ilk gününden bu yana uyumadan çalışan ekipler, 70’ten fazla can kurtardı. Arama kurtarma ekibinden 243 kişi bugün Kahramanmaraş’ta görevini tamamlayarak Adana’ya geldi. Arama kurtarma ekibini Adana Valisi Süleyman Elban ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev birlikte karşıladı.

Elban, arama kurtarma ekibine depremin ilk gününden bugüne canla başla çalıştıkları için teşekkür ederek, “Siz bir kahramansınız. Depremi duyar duymaz ilk gelen ülkelerden oldunuz. Bizim en kötü günümüzde yanımızda oldunuz. Size minnettarız” dedi.

Bakan Yardımcısı Mirzayev ise Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunu belirterek, “Ha Türkiye ha Azerbaycan hiç farkımız yok. Bayrağımız ayrı ama iki bayrak da bizim için aynı değerde. Biz iki kardeş ülkeyiz. Allah inşallah bir daha acıyı ne Türkiye’ye ne Azerbaycan’a yaşatır. Biz burada iki sahra hastanemizle, arama kurtarma ekibimizle elimizden geleni yaptık. Kardeşlerimizin yarasını sarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekibinin komutanı Binbaşı Emil Guluyev ise Türkiye’ye geldikten sonra 70’ten fazla can kurtardıklarını, çok sayıda da cansız beden çıkardıklarını, gördükleri manzara karşısında çok üzgün olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde arama kurtarma ekibi uçağa uğurlandı. Azerbaycan ekibi Adana’dan Nahçıvan’a gitmek üzere yola çıktı.